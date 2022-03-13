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Spor Türkiye'den sonra şimdi Hollanda'nın başını derde sokacak!
Spor

Türkiye'den sonra şimdi Hollanda'nın başını derde sokacak!

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve hiçbir kulüple anlaşmadan oturduğu yerden 2,5 milyon euro'yu cebine indiren Jeremain Lens için ayrılık vakti resmen geldi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki oyuncu ülkesi Hollanda'ya dönüyor...

Yeniakit Publisher
2022-03-13 12:24:00 -
Türkiye'den sonra şimdi Hollanda'nın başını derde sokacak!

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in yeni rotası belli oldu.

Beşiktaş'ta, N'Sakala,  Ljajic ve Douglas ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan ve takımdan ayrı antrenmanlar yapan Jeremain Lens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hollandalı futbolcunun yeni rotası belli oldu.

Kariyerine Hollanda'da devam edecek

Fanatik'in haberine göre; Deneyimli oyuncunun, Süper Lig’den gelen teklifler olmasına rağmen kariyerine ülkesi Hollanda’da devam etme kararı aldığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta oturduğu yerden yıllık 2,5 milyon Euro kazandı

Beşiktaş ’tan sezonluk 2.5 milyon Euro kazanan Lens, disiplinsiz davranışları ve etkisiz performansı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen 34 yaşındaki futbolcuyu 2017-2018 sezonunda Sunderland'den kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, bir sezon sonra ise Lens'in 4 milyon 90 bin Euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

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