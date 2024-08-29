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Gündem Türkiye'den son dakika Irak kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Gündem

Türkiye'den son dakika Irak kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Yeniakit Publisher
2024-08-29 01:00:00 -
Türkiye'den son dakika Irak kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Irak vatandaşlarına vize muafiyeti tanındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ağustos Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan yeni kararlara göre, Irak vatandaşlarına Türkiye'ye vizesiz seyahat imkanı sağlandı.

BAZI IRAK VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEK

Irak vatandaşlarından 15 yaşından küçük 50 yaşından büyük olanlar Türkiye'ye vizesiz seyahat edebilecek. Resmî Gazete 29 Ağustos 2024 tarihli ve 32647 sayılı kararına göre Iraklılar için 1 Eylül'den itibaren uygulama yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük, umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verilmiştir"

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