Türkiye'den Sırbistan'a Kudüs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın terör devleti İsrail'deki Büyükelçiliğini Filistin'in başkeni Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşıladıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından (BM) reddedildiği anımsatıldı.

Bakanlık açıklamasında, Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulması ile çözülebileceği çeşitli BM kararları ile defalarca vurgulandığı bildirildi.

Durum böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydeden Bakanlık, bütün ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da zorlaştıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray'da konuk ettiği Sırbistan ve Kosova liderlerine ekonomik normalleşme anlaşmasına imza attıran Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Sırbistan'ın İsrail büyükelçiliğini Filistin'in başkenti Kudüs'e taşıyacağını, Kosova'nın da işgalci İsrail'i tanıyacağını bildirmişti.

İsrail gizli görüşmeleri duyurmuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgalci İsrail'in diplomatik ilişkisinin olmadığı bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleri ile gizli birçok görüşme yaptıklarını bildirmişti.

BAE de Filistin davasına ihanet etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, Filistin davasına ihanet ederek terör ve işgal devleti İsrail ile tepki çeken skandal normalleşme anlaşmasına imzasını atmış, ihanet anlaşmasına, duyarlı Müslümanlar tarafından tepki yağmıştı.