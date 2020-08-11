Türkiye'den Sevr Anlaşması'nı gündeme getiren Ermenistan'a "Aklınızı başınıza alın" uyarısı!

100'üncü yılında Sevr Anlaşması'nı gündeme getiren Ermenistan'a Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada Ermenistan'a tepkide bulunarak "Birinci Dünya Savaşı sonunda vatanımızı parçalayarak, bağımsızlık ve egemenliğimizi sona erdirmeyi amaçlayan 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması, işgal ve imha planlarının hayasızca ortaya konduğu bir ibret vesikasıdır" tepkisinden bulunuldu.

Milletin kahramanca gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatan Dışişleri Bakanlığı, Sevr Anlaşması'nın tarihin çöplüğüne atıldığını kaydetti. Açıklamada ayrıca, Ermenistan'ın tarihten ders çıkarmadığı belirtilirken "Tarihten ders yerine husumet çıkaranların, aradan geçen bir asıra rağmen, bu belgeden medet ummaları şaşırtıcı değildir" ifadeleri kullanıldı.

"Kendisini beslemekten aciz bir yönetim..."

Açıklamada, Türk milletinin emperyalistlere verdiği dersin tarih kitaplarında 'ders' olarak okutulduğu kaydedilirken bu şanlı kurtuluş mücadelesinin mazlum milletlere örnek olduğu ifade edildi.

Böyle sinsi emellere kapılanların Türkiye'nin kararlığıyla hevesleri kursaklarında kaldığı hatırlatılan açıklamada "Bugün kendi halkını bile beslemekten aciz bir yönetimin 100 yıl sonra Türk milletinin yırtıp attığı Sevr'i gündeme getirmeye cüret etmesi abesle iştigaldir." denildi.

'Aklınızı başınıza alın' uyarısı

Ermenistan'ın bölgesel istikrarın önündeki engelin ta kendisi olduğu vurgulanan açıklamada "Azerbaycan topraklarında yıllardır gayrimeşru bir işgal sürdüren Ermenistan bölgesel barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engeldir. Ermenistan makamlarının saldırgan milliyetçi politikaları terk ederek akıllarını başlarına alma vakti gelmiştir." ifadelerine yer verildi.