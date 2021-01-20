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Siyaset Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 21:41:00 -
Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te toplam 2 bin 572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün duyurduğu ihalelerle 2 bin 112’si Batı Şeria’da, 460’sı Kudüs'te olmak üzere toplam 2 bin 572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada işgalci İsrail'in, iki devletli çözüm çerçevesinde coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik bu ve benzeri eylemlerinin her seçim öncesinde artmasının "tehlikeli bir fırsatçılık zihniyetini" yansıttığı bildirildi.

Bu eylemlerle bölgede barışın tesis edilmesinin yollarının da kapatılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail yönetiminin bu işgalci zihniyetinin karşısında uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarını ve Filistin topraklarının korunmasını teminen harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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