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Türkiye'den sert tepki: Bu eylemi yapanlar meşru hedef haline gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'nın Türk vatandaşlarına yönelik almış olduğu karara çok sert tepki gösterdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:24
Türkiye'den sert tepki: Bu eylemi yapanlar meşru hedef haline gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Libya'da alıkonulan Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak sert açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Libya'da alıkonulan Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:24
  1. Libya
  2. Fuat Oktay

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