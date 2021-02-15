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Gündem Türkiye'den sert tepki! ABD Büyükeliçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Gündem

Türkiye'den sert tepki! ABD Büyükeliçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Büyükeliçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 17:04:00 - 2021-02-15 18:10:30
Türkiye'den sert tepki! ABD Büyükeliçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

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Yorumlar

Ömer

Fransanın ve Yunanistanın da ağzının payını vermek gerek. İyice şımardılar
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