Türkiye'den sert çıkış: Bu çağrıları onlara yapın

Türkiye'nin meşru hakları çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri sürüyor. Çıldıran Yunanistan ise, Türkiye'yi sık sık Avrupa'ya şikayet etme küstahlığında bulunuyor.

Şımarık çocuklarını korumaya çalışan Avrupa Birliğinden (AB) ise Türkiye'ye sözde itidal çağrıları yapılıyor.

Avrupa'ya haddini bildirdi!

Duruma tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliğini, eğer Doğu Akdeniz'de refah, barış ve istikrarı amaçlayan sürecin bir parçası olmak istiyorlarsa, objektif ve dürüst olmaya çağırdı.

Aksoy, AB'nin itidal çağrılarını, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yapması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Konseyinin dün yapılan video konferansının sonunda kullanılan skandal ifadeler hakkındaki soruya cevabını yazılı olarak verdi.

Aksoy, AB'den yapılan tepki çeken açıklamanın, konseyin iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir defa daha teyit ettiğini belirterek Avrupa'ya objektiflik ve dürüstlük çağrısı yaptı.

"Bu çağrıları AB'ye de zarar veren Yunanistan ve GKRY'ye yapın"

Sözcü Aksoy, daha önce de kamuoyu ile paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının, diyalog ve iş birliğinden yana olan Türkiye ile değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB'nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY'ye yapılması gerektiğini vurguladı.

"Olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Aksoy, sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesi içinde müzakere edilmesi gerektiğini Türkiye'nin baştan beri vurguladığını kaydetti.