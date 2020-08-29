Türkiye'den "Savaş sebebi" açıklamasına Yunanistan'dan küstah cevap

Yunanistan'dan yeni bir 'Türkiye' açıklaması geldi.

Türkiye'nin 'benzeri görülmemiş' tehditlerde bulunduğunu iddia eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı "Yunanistan'ın egemen haklarını hayata geçirmesini veto etme hakları yok" ifadesinde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesiyle ilgili, "Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" ve "Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz” ifadelerine cevap verdi.

Türkiye'nin meşru haklarını kullandığı komşu ülkeleri tehdit ettiği iftirasında bulunan Yunan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin açıklamasını 'modern siyasi kültüre ve uluslararası hukukun temel hükümlerine aykırı' olduğunu söyledi.