Türkiye'den satın almışlardı... AKINCI TİHA eğitimleri tamamlanıyor

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov yaptığı açıklamada, "(Teknofest Azerbaycan) Bizi ilgilendiren Akıncı ile de derinden tanış olduk. Ben bunu sır etmeyeceğim, bu istikamette Türkiye’de eğitim gören ilk takım birkaç güne Azerbaycan’a dönecek" ifadelerine yer verdi.

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in düzenlendiği Bakü’de Azerbaycan’a "Bayraktar AKINCI TİHA" ihracatını ilk kez açıklamıştı.

Bayraktar, "Bir mühendis olarak bizlerin vazifesi yüksek teknoloji geliştirmek olsa da asıl bunun nerede nasıl, hangi maksatla kullanıldığı. Karabağ muhaberesinde Bayraktar SİHA’ların gösterdiği, Türk ordularının gösterdiği performans bizler için mühendisler olarak en büyük gurur nişanesidir. Haluk Bayraktar ve bana Karabağ Nişanı tevdi edildi. En büyük gururla aldığımız nişanlardan diyebilirim. İnşallah AKINCI’yı da Azerbaycan semalarında göreceğiz" diye konuştu.