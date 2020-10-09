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Gündem Türkiye'den S-400 Navtex'i
Gündem

Türkiye'den S-400 Navtex'i

Türkiye 13-16 Ekim tarihleri arasında S-400 atış eğitimi için Karadeniz'de Navtex ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 01:45:00 -
Türkiye'den S-400 Navtex'i

Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini denemek için Karadeniz'de Navtex ilan edildi.

Navtex süresi 13-16 Ekim olarak belirlendi.

Sinop'a gönderilmişti

Öncelik derecesi "Çok Acele" olan atış testi, 5-16 Ekim arasında Sinop’ta gerçekleştirilecek.

Test için S-400’ler yola çıktı. Hava savunma sisteminin yüklü olduğu araçlar, Samsun’dan geçerken görüntülendi.

10 adet uçak kullanılacak

Sistemin intikali ve test atışında kullanılacak 10 adet hedef uçak nakli için izin verildiği açıklandı.

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