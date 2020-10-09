Türkiye'den S-400 Navtex'i
Türkiye 13-16 Ekim tarihleri arasında S-400 atış eğitimi için Karadeniz'de Navtex ilan etti.
Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini denemek için Karadeniz'de Navtex ilan edildi.
Navtex süresi 13-16 Ekim olarak belirlendi.
Sinop'a gönderilmişti
Öncelik derecesi "Çok Acele" olan atış testi, 5-16 Ekim arasında Sinop’ta gerçekleştirilecek.
Test için S-400’ler yola çıktı. Hava savunma sisteminin yüklü olduğu araçlar, Samsun’dan geçerken görüntülendi.
10 adet uçak kullanılacak
Sistemin intikali ve test atışında kullanılacak 10 adet hedef uçak nakli için izin verildiği açıklandı.