Türkiye'den Rusya'ya tepki: Muhatabımız değil

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi sürerken geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki tarafında istemesi durumunda Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında arabulucuk yapabileceklerini söylemişti. Lavrov'un bu açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tepki gösterdi.

"Muhatabımız değil"

NTV'nin canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan gelen arabuluculuk teklifine tepki göstererek Güney Kıbrıs'ın Türkiye'nin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi'nin muhatabı olduğunu söyledi. Rusya'ya isterlerse KKTC ile Rum yönetimi arasında arabuluculuk yapabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Rum yönetiminin muhatabı KKTC'dir. Lavrov'a daha öncede söylemiştim. Arabuluculuk yapmak istiyorsanız adanın Türk tarafına da geçip onları da dinleyeceksiniz" dedi.