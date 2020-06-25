  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye’den Rusya’ya sürpriz teklif! 15 Temmuz detayı dikkat çekti

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Ankara’nın Moskova’ya iki taraf arasındaki uçuşların 15 Temmuz’dan itibaren yeniden başlatılması teklif edildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:28:00 -
Türkiye’den Rusya’ya sürpriz teklif! 15 Temmuz detayı dikkat çekti

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Ankara’nın Moskova’ya iki taraf arasındaki uçuşların 15 Temmuz’dan itibaren yeniden başlatılmasını teklif ettiğini ve yanıt beklediğini söyledi.

Rus basınına konuşan Samsar, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına dair henüz nihai bir karar alınmadığını, Türk tarafının 15 Temmuz’da başlamayı teklif ettiğini belirtti.

Samsar, “Rus dostlarımızdan yanıt bekliyoruz” dedi.

Salgın nedeniyle mart sonunda uçuşların durdurulduğunu hatırlatan Samsar, “İki ülkenin yönetimi uçuşların en yakın zamanda başlatılması için sıkı temas halinde. Bu sırada, iki tarafta da salgınla ilgili durumun kontrol altında olması göz önünde bulunduruluyor ve turizm sezonunun yakınlaşması dikkate alınıyor. Kesin tarih henüz belli olmasa da temmuz ayı içinde uçuşların yeniden başlamasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı