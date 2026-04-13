Türkiye'den Rusya ve Suudi Arabistan hamlesi
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü.
Etrafı ateş çemberine dönen Türkiye, diplomasinin merkezi olmaya devam ediyor.
Rusya - Ukrayna ve ABD, İsrail - İran savaşları devam ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli temaslarda bulundu.
Bakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Lavrov ve Ferhan ile telefonda konuştu.
Görüşmelerde, savaşı sona erdirmeye dönük çabalar ele alındı.