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Siyaset Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında donarak hayatını kaybedenler için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 08:23:00 -
Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Rawalpindi bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalmaları sonucu donarak hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Rawalpindi bölgesindeki Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan en az 16 kişinin donarak hayatlarını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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