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Gündem Türkiye'den nokta operasyon: 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Türkiye'den nokta operasyon: 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-03 12:30:00 - 2024-05-03 12:50:36

MSB'den "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması geldi.

Türkiye, sınır içerisinde ve dışarısında başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
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