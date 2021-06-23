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Gündem Türkiye'den NAVTEX kararı
Gündem

Türkiye'den NAVTEX kararı

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyonları devam ederken Türkiye, uluslararası deniz sularında NAVTEX ilan etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 12:58:00 - 2021-06-23 13:16:06
Türkiye'den NAVTEX kararı

Türkiye uluslararası deniz sularında NAVTEX ilan etme kararı aldı. NAVTEX kararı mutabakata rağmen Atina'nın turizm sezonunda NAVTEX ilan etmesi üzerine alındı.

Anlaşmayı çiğnediler

Türkiye ile Yunanistan arasında 1988 tarihinde imzalanan Atina Mutabakatı ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran–15 Eylül tarihlerinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlanmıştı.

Yunanistan ise anlaşmaya uymayarak bu sene için belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde tatbikat sahası ilan etti.

Türkiye’nin Mdiplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda anlaşmaya uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.

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