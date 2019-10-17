Türkiye'den NATO'ya Barış Pınarı ayarı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.17 Ekim 2019 Perşembe 16:48
MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.
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