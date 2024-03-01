Türkiye'den müthiş 'ÖZGÜR' hamlesi

ÖZGÜR Modernizasyon Projesi kapsamında modernize edilmiş 3 adet F-16 Blok 30 savaş uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. İlgili gelişme Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Faaliyet Raporu kapsamında paylaşıldı.

2022 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın en önemli taarruz unsurlarından olan F-16 uçaklarının Block 30 versiyonunun milli aviyonik sistemlerle modernizasyonunu amaçlayan Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen ÖZGÜR projesi kapsamında seri üretim sözleşmesinin TUSAŞ ile ASELSAN arasında imzalandığı ve seri cihaz üretimine hızla başlanarak ilk teslimatların gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 Block 30 savaş uçaklarının aviyonik modernizasyonunu kapsayan (IFF Sistemi, Görev Bilgisayarı, Renkli Çok İşlevli Gösterge…) ÖZGÜR projesinde aynı zamanda ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarının öncelikli Özgür projesi kapsamında modernize edilecek olan F-16 Block 30 savaş uçaklarında kullanılması planlanıyor.

Özgür Projesi, F-16 Block 40 ve 50’ye uygulanabilecek

Dönemin Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 10 Ağustos 2022 günü, Haber Global kanalında yayınlanan “Kayıt Altında Özel” programına konuk olmuştu. Program sunucusu Saynur Tezel’in savunma sanayiine yönelik sorularını cevaplayan Demir, F-16 Özgür projesi hakkında birkaç bilgiye de değinmişti. Bu kapsamda Demir şu ifadeleri kullanmıştı,

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“F-16 modernizasyonunu kesinlikle kendimiz yaparız. Hem de çok iyisini yaparız. İlaveten de tamamen milli sistemlerle donatılmış görev bilgisayarı ve diğer unsurları aviyonikleri tamamen yerli sistem olarak devreye konabilir. Block 30’larda Özgür Projemizle bu bir yere getirildi. Block 40 ve 50’lerde uygulanacak duruma geliyor. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok.”

Kaynak: defenceturk