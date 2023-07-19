Petrolde Rus kesintisi etkisi sürüyor: Petrol devinden dünyaya görülmemiş karar!

Petrol piyasalarında Rusya'nın petrol ihracatını kısma yönündeki kararı ve ABD'den gelen ekonomik verilerin yarattığı yukarı yönlü ivme yeni işlem gününde yerini daha yatay bir seyre bıraksa da etkisini hissettirmeye devam ediyor.

ABD ham petrolü 76 dolar, Brent petrol ise 80 dolara yakın seviyelerde. Salı günü Rusya'nın kararının da etkisiyle ABD ham petrolünde yüzde 2'lik artış kaydedilmişti.

Son veriler Rusya'nın deniz yoluyla yapılan petrol ihracatının 16 Temmuz itibariyle dört haftada 6 ayın en düşük seviyesine indiğini gösterdi.

Yatırımcıların OPEC+'nın önde gelen üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine karşı Çin'in hayal kırıklığı yaratan toparlanmasını fiyatlaması ve Fed'in artış döngüsünün sona yaklaşıyor olabileceğine dair göstergeler nedeniyle petrol son birkaç aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Fiyatlar, piyasanın nihayet sıkılaşabileceğine dair işaretler üzerine Haziran sonundan bu yana kararlı bir yükseliş kaydederken yıl başındaki seviyelerin hâlâ gerisinde.

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Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari, "Ham petrol geçen haftaki rallinin ardından kendi seviyesini bulmaya çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.

Hari, petrolün ikinci çeyrek bilanço sezonu ve Fed'in faiz patikasına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir ortamda "volatiliteye karşı savunmasız" olduğunu söyledi.

Moskova, daha önce Ağustos ayında denizaşırı sevkiyatları günde 500 bin varil azaltma taahhüdüne uygun olarak, üçüncü çeyrek ham ihracat planlarını 2,1 milyon ton azaltmayı hedeflediğini söylemişti.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ABD petrol stoklarının geçen hafta 797 bin varil düştüğünü raporladığı belirtildi.

Oklahoma'daki depolama merkezindeki stoklar geçen hafta 3 milyon varil düştü. Çarşamba günü açıklanacak resmi Enerji Enformasyon İdaresi tarafından teyit edilmesi halinde bu, Ekim 2021'den bu yana görülen en büyük düşüş olacak.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede ekonomik toparlanmanın zayıf olması petrol talebinin de düşeceği algısını destekliyor. Çin hükümetinin ekonomiyi daha fazla ve çeşitli teşviklerle canlandırmaya çalışacağı beklentileri ise devam ediyor.

Öte yandan Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla 2023'ün ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor.

Petrol fiyatları geçen hafta, üretimin düşmesiyle küresel arz ve talep dengesinin bozulacağı endişeleriyle yaklaşık son 4 ayın en yüksek seviyelerini görmüştü.



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