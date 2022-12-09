  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'den müthiş doğal gaz hamlesi! Rusya'dan en az yüzde 25 indirim istenecek: Müzakere yapılıyor
Ekonomi

Türkiye'den müthiş doğal gaz hamlesi! Rusya'dan en az yüzde 25 indirim istenecek: Müzakere yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul'a geldi. Bugün iki tarafın gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye'nin Rus gazı ithalatında yüzde 25'in üzerinde indirim isteyeceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 11:37:00 - 2022-12-09 11:43:14
Türkiye'den müthiş doğal gaz hamlesi! Rusya'dan en az yüzde 25 indirim istenecek: Müzakere yapılıyor

Türkiye'nin bir Rusya delegasyonuyla bugün gerçekleştireceği görüşmelerde, Rus gazı ithalatında yüzde 25'in üzerinde indirim isteyeceği öğrenildi.

Bloomberg'e konuşan kıdemli Türk yetkililer, Türkiye'nin cuma günü Ankara'da bir Rus delegasyonuna ev sahipliği yapacağını, Rusya'dan ithal edilen doğalgazın fiyatında yüzde 25'in üzerinde indirim isteneceğini söyledi.

Haberde muhtemel bir anlaşmanın Avrupa'nın bir enerji darboğazı yaşadığı dönemde fayda sağlayacağı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Türkiye ile Rusya arasında 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul'da olacak.

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında bugün başladı ve cuma günü de devam edecek.

İstanbul'da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

Türkiye 2021 yılında toplam 69 milyar metreküp doğalgaz ithalatının yaklaşık yarısını Rusya'dan tedarik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın hakkı konusunda son konuşacak kişi de iftiraya katıldı! İbrahim Tatlıses'ten Hiranur Vakfı terbiyesizliği
Gündem

Kadın hakkı konusunda son konuşacak kişi de iftiraya katıldı! İbrahim Tatlıses'ten Hiranur Vakfı terbiyesizliği

Kadın hakkı konusunda konuşma hakkına sahip son kişilerden İbrahim Tatlıses, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’e atılan "Kızını 6 ya..
Canlı yayında Atatürk tartışması! Prof. Dr. İlyas Topsakal'dan ilginç Atatürk çıkışı
Gündem

Canlı yayında Atatürk tartışması! Prof. Dr. İlyas Topsakal'dan ilginç Atatürk çıkışı

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Atatürk'ü hutbesinden anmayan kurucu iradeyi hutbesinde anmayan i..
Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'lileri kızdıracak Hiranur Vakfı açıklaması! Kısık sesle de olsa itiraz edebildi
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'lileri kızdıracak Hiranur Vakfı açıklaması! Kısık sesle de olsa itiraz edebildi

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasına ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Kar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23