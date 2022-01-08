  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 22:25:00 -
Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır'da bugün El-Tor kentinden Süveyş'e giden otobüsün minibüsle çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır'a başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Süveyş ve Sina kentlerini birleştiren otoyolda meydana gelen kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay