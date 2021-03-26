Türkiye'den Mısır'a flaş çağrı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kazayla ilgili olarak Mısır'a çağrıda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi."