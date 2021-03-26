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Gündem Türkiye'den Mısır'a flaş çağrı
Gündem

Türkiye'den Mısır'a flaş çağrı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kazayla ilgili olarak Mısır'a çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:43:00 -
Türkiye'den Mısır'a flaş çağrı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi."

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Yorumlar

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Bırakalım kalsın bence. Dünya kapitalizminin bir derse ihtiyacı var
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