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Dünya Türkiye'den Mısır'a başsağlığı mesajı
Dünya

Türkiye'den Mısır'a başsağlığı mesajı

Türkiye, Mısır’da dün düzenlenen saldırıda ölenler için başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 10:59:00 -
Türkiye'den Mısır'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 askerin ölümüne ve 5 askerin yaralanmasına yol açan söz konusu saldırı kınandı.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mısır Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta gerçekleşen çatışmada 1’i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedilmişti.

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