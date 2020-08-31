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Gündem Türkiye'den Meis Adası'na asker çıkartan Yunanistan'a sert uyarı
Gündem

Türkiye'den Meis Adası'na asker çıkartan Yunanistan'a sert uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Meis Adası'na asker çıkartmasına ilişkin, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:10:00 -
Türkiye'den Meis Adası'na asker çıkartan Yunanistan'a sert uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Meis Adası'nın 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu hatırlatan Aksoy, bunun Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek amacının göstergesi olduğunu açıkladı.

Meis Adası'nın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerini belirten Aksoy, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

Yunan phichleri peKaKa phichlerinden taktik almış, halkı kum çuvalı siperi olarak kullanmaya başlamış.
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doğukan

siz anca konuşuyorsunuz adamlar 2km karşımızdaki adaya asker yığıyor 1996 yılında kardak kayalıklarına asker gönderdikleri için erkek gibi kadın tansu çiller anında asker gönderdi adamlar kaçacak delik aradı yunanlılar yasak olmasına rağmen etrafımızdaki tüm adaları silahlandırıyor burnumuzun dibine kadar geldiler anca kınıyorsunuz icraat yapın icraat biz hazırız bu millet hazır kansa kan cansa can.
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