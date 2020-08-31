Türkiye'den Meis Adası'na asker çıkartan Yunanistan'a sert uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Meis Adası'nın 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu hatırlatan Aksoy, bunun Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek amacının göstergesi olduğunu açıkladı.

Meis Adası'nın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerini belirten Aksoy, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır." ifadelerini kullandı.