​Türkiye’den Lübnan’a 280 ton kurban eti

Sadakataşı Derneği ile İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen yardım organizasyonuna Yetim Vakfı, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ve Yeryüzü Çocukları Derneği de destek verdi. Dağıtımlar esnasında başkent Beyrut’ta düzenlenen basın açıklamasına Lübnan Ekonomi Bakanı Amer Bisat, Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği Müsteşarı Tolga Budak, Filistin Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal ve STK temsilcileri katıldı. 100 milyon TL değerinde olan yardım çalışması kapsamında yapılacak olan dağıtımlarla yaklaşık 700 bin kişiye kurban eti ulaştırılacak. Yapılan çalışma Lübnan tarihinde tek seferde gerçekleştirilen en büyük toplu et dağıtımı organizasyonu olma niteliğini taşıyor. Dağıtımlar, STK’ların saha ekipleri ve yerel partner kuruluşların katılımıyla Lübnan’ın tüm kentlerinde gerçekleştiriliyor.

“Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği Müsteşarı Tolga Budak, “Herkese burada bulunduğunuz için teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Bildiğiniz üzere İsrail'in vahşi saldırıları nedeniyle yaşanan insani kriz Lübnan’da çok kötü sonuçlara yol açtı. Bundan dolayı bir milyondan fazla insan yerlerinden olmak zorunda kaldı. Türk halkı da bunu çok yakından şahit olarak 'Lübnan’a ne şekilde yardım edebiliriz?' diye düşündü. Ve bu sayede burada daha önceden de zaten yardım organizasyonları düzenleyen Sadakataşı, İHH gibi STK'larımız çeşitli yardım organizasyonları düzenledi. STK'larımız dışında Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman Lübnan halkının ve Lübnan devletinin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

“140 bin aileye kurban eti ulaştırılacak”

Basın açıklamasında söz alan Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, “Türkiyeli sivil toplum kuruluşları olarak ilk günden itibaren bölgeye acil insani yardımlar ulaştırıyoruz. Bugüne kadar gerek Lübnan'ın içerisinden temin ettiğimiz yardımlar gerekse Türkiye'den deniz yoluyla beş ayrı gemi seferiyle Lübnan'a ulaştırdığımız yardımlar otuz milyon doları aşmıştır. Kurban Bayramı'nda Lübnan'da yaşayan savaş mağduru ihtiyaç sahipleri için Türkiyeli sivil toplum kuruluşları Sadakataşı Derneği, İHH, Yetim Vakfı, Mavi Marmara Derneği ve Yeryüzü Çocukları Derneği’nin katkılarıyla Hindistan'da kesilen 280 ton dondurulmuş et Lübnan'a ulaştırılmış ve bugün gümrük işlemleri tamamlanarak dağıtımları yapılmak üzere burada hazırdır. Birazdan Lübnan genelinde faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla her biri ikişer kilo dondurulmuş paketi 140 bin aileye dağıtılmak üzere yola çıkacaktır” şeklinde ifade etti.

“Türkiye’deki kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum”

Lübnan Ekonomi Bakanı Amer Bisat yaptığı konuşmada, “İnsan, dostunu ve kardeşini zorlu ve sıkıntılı dönemlerde tanır. Maalesef Lübnan bugün çok zor bir süreçten geçiyor. 2019 yılında dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir mali krizden, yarın altıncı yıl dönümü olacak Beyrut Limanı patlamasına ve bugün topraklarımızı işgal eden zalim ve acımasız bir düşmanın gerçekleştirdiği iki büyük savaşa kadar çok ağır süreçler yaşadık. Maalesef bugün içinden geçtiğimiz süreç oldukça zorlu. İşte insan böyle dönemlerde kardeşinin kim olduğunu, dostunun kim olduğunu anlıyor. Lübnan halkı ile bizi birbirimize bağlayan; sosyal, ekonomik, kardeşlik ve tarihi hiçbir bağ, Türkiye'deki kardeşlerimizle aramızdaki bağ kadar güçlü değildir. Yüzlerce yıllık köklü bir ilişki... Kardeşlerimizden gördüğümüz bu cömertlik bizim için hiçbir zaman bir sürpriz olmadı. 2024 savaşının başlangıcından bugüne kadar Türkiye hükümetinden 30 milyon dolar yardım geldi. Aynı zamanda "Sadakataşı" gibi sivil toplum kuruluşlarından da destekler geldi. Bunlar, Lübnan ile Türkiye arasında kardeşlik, dostluk ve dayanışma bağı bizim hedefimiz, hayalimiz ve umudumuz; bir gün Lübnan’ın yeniden ayağa kalkması ve Türkiye ile aramızdaki ilişkilerin ticari, yatırım, turizm ve kardeşlik ilişkileri olarak yeniden güçlenmesidir. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemi birlikte aşabilmektir. Bugün Lübnan hükümeti adına ve tüm Lübnan halkı adına, bu zor dönemde bize verdikleri destek ve yanımızda durdukları için Türkiye'deki kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İki ülke arasında büyük bir sevgi var”

Programda konuşma yapan Türkiye Filistin Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada; “Türkiye'yle Lübnan arasında hakikaten koparılmaz büyük bir sevgi ve dostluk var. Bu dostluğun ve bu sevginin gereği olarak hep birlikte hem Lübnan'da hem Türkiye'de hem de bölgemizde huzurun, barışın ve refahın kazanması için gayret etmeye devam edeceğiz. Bizler de kardeşler ve birbirini seven ülkeler olarak bu oluşan durumda her açıdan elimizden geldiği imkânı birbirimize destek olarak vermek ve iletmek durumundayız” dedi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasının sonrasında etler dağıtım yapılmak üzere bölgelere sevk edildi.