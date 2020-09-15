Türkiye'den Lozan'a dikkat çeken yeni NAVTEX ilanı! "O adanın statüsü bozuldu"

Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmasına karşı yeni bir NAVTEX yayınladı.

"Gayri askeri statü bozuldu"

Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı NAVTEX’te 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Sakız Adası’nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti.

Adaları cephaneliğe çevirdi

Bilindiği üzere, 1923 yılındaki Lozan Anlaşması'nın 4'üncü ve 14'üncü maddeleri ve 1947'deki Paris Barış Konferansı kararlarının 14'üncü maddesine aykırı davranan Yunanistan, Ege Denizi'ndeki 23 adadan 18'ine askeri yığınak yaptı.

Öte yandan Atina'nın cephaneliğe çevirdiği adalarda 6 kara üssü, 2 deniz üssü ve iki helikopter üssünün bulunduğu belirtilirken, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik olası jet harekatı için Limni, Midilli, İstanköy ve Rodos adalarına da askerî havaalanları inşa ettiği iddia ediliyor.