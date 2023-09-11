Türkiye'den Libya'ya mesajı: Derin üzüntü duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama "Libya'yı etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı Daniel kasırgasının etkili olduğu Libya için taziye mesajı yayımladı.
Çok sayıda Libyalı'nın öldüğü kasırga nedeniyle yaşanan derin üzüntünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Libya'yı etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz"