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Türkiye'den Libya'daki Hafter güçlerine çok sert cevap! "Saldırıların bedeli çok ağır olacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir." dedi

30 Haziran 2019 Pazar 13:40
Türkiye'den Libya'daki Hafter güçlerine çok sert cevap! "Saldırıların bedeli çok ağır olacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirmesi sırasında AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Libya'da Trablus'a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybedenHalife Hafter'ebağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı.

Hafter güçlerine çok sert cevap

Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir."

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:40
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Türkiye
  3. Libya
  4. çok sert açıklama

YORUM YAZ

  • Ali Güven Ali Güven 52 dk önce
    Bu coğrafyadà herkesin bir kuyruk acısı var. Türkiyenin gücünden rahatsız oluyorlar.Osmanlı tokatını yiyince kendine gelir.
  • ErkanErkan1 sa önce
    Takip ettiğim Akit, ABD'nin hafter denen paralı devlet adına hiçbir hükmü olmayan soytarı tayfasını haber yaparak parlatmaz. Libyadaki yönetim bizden yana yapmayın gözünüzü seveyim, davaya zarar verir.

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