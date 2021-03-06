  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'den 'Libya' uyarısı: Temennimiz...
Dünya

Türkiye'den 'Libya' uyarısı: Temennimiz...

Dışişleri Bakanlığı, Libya’da Ulusal Birlik Hükümeti’ne güvenoyunu görüşmek üzere 8 Mart’ta toplanacak Temsilciler Meclisi oturumu hakkında açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 20:44:00 -
Türkiye'den 'Libya' uyarısı: Temennimiz...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libyalıların siyasi süreçte diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı demokratik adımın Libya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir fırsat penceresi sunduğunu bildirdi.

Sözcü Aksoy, Libya’da Ulusal Birlik Hükümeti’ne güvenoyunu görüşmek üzere 8 Mart’ta toplanacak Temsilciler Meclisi oturumu hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Libyalı kardeşlerimizin siyasi süreçte diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım Libya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bu tarihi fırsatın, bazı ülkelerin Libya’daki hesapları ve ihtirasları uğruna heba edilmesine müsaade edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Ulusal Birlik Hükümeti’ne her türlü desteği sağlamaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Libya’da Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan’ın Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Muhammed Menfi’yi ve Sayın Abdülhamid Dibeybe’yi telefonla arayarak tebrik etmiş ve Türkiye’nin desteğini vurgulamıştı. Seçilmiş Başbakan Dibeybe’nin Temsilciler Meclisi’ne sunduğu Ulusal Birlik Hükümeti’nin güvenoyu alarak biran evvel kurulmasını ve Libya’nın acil çözüm bekleyen sorunlarına eğilmesini temenni ediyoruz."

Libya'daki krize siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuğuna el konulan Türk babaya Alman polisinden şiddet
Dünya

Çocuğuna el konulan Türk babaya Alman polisinden şiddet

Almanya’nın Bielefeld kentinde yaşayan ve Gençlik Dairesince (Jugendamt) çocuğu elinden alınan Özcan Özdemir, uğradığı haksızlığı kanıtlamak..
ABD dünya devini kara listeye aldı!
Dünya

ABD dünya devini kara listeye aldı!

ABD Savunma Bakanlığının belgeleri, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, kurucusu ve Üst Yöneticisi Lei Jun'a Çin devletine yaptığı hi..
Uzman isim konuya açıklık getirdi: Türkiye neden Cougar helikopterlerini satın aldı?
Gündem

Uzman isim konuya açıklık getirdi: Türkiye neden Cougar helikopterlerini satın aldı?

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Bitlis'te meydana gelen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili önemli bilgiler aktardı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay