Türkiye'den Libya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir kapalı olan Misrata-Sirte sahil yolunun 30 Temmuz'da resmen ulaşıma açılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Başkanlık Konseyi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Milli Birlik Hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu ve 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun bu bağlamdaki çabalarının olumlu sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğu kaydedilerek, "Libya halkının günlük hayatını kolaylaştıracak bu adımın ülkede kalıcı istikrar, barış ve refahın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu gelişmenin, ülkedeki güvenlik kurumları ve ordunun sivil meşru yönetimin çatısı altında birleştirilmesine olumlu yansımaları olmasının dilendiği açıklamada, "Türkiye, ateşkesin sürdürülebilir kılınması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve önümüzdeki seçimlerin hazırlıkları bağlamında Libya halkına ve Milli Birlik Hükümeti'ne desteğini sürdürecektir." denildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 20 Haziran'da, yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun yeniden açıldığını duyurmuştu.

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin vardığı anlaşma uyarınca 20 Haziran'da yolu açtıklarını ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin anlaşmaya uymadığını belirtmişti.

Libya ordusu, 28 Temmuz'da da Misrata-Sirte sahil yolunun açılması için 5+5 Ortak Askeri Komite'ye Hafter milisleri ile iletişime geçmesi için bir gün süre tanımıştı.