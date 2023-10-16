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Teknoloji Türkiye’den kritik karar! Üretimi iki katına çıkarma kararı aldı
Teknoloji

Türkiye’den kritik karar! Üretimi iki katına çıkarma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 18:33:00 -
Türkiye’den kritik karar! Üretimi iki katına çıkarma kararı aldı

Türkiye, tanksavar füze üretimini iki katına arttırma kararı aldı. Bu amaçla Türk savunma sanayii bünyesinde, yeni tesis inşası devam ediyor.

Roketsan tarafından geliştirilen UMTAS, L-UMTAS ve OMTAS Tanksavar Füzeleri, hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de dost ülkeler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Sürekli artan talepler sebebiyle ve ihtiyaçların en kısa sürede karşılanabilmesi amacıyla tanksavar füzelere ait üretim altyapısı kapasitesinin, yaklaşık iki katına çıkarılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Roketsan bünyesinde, seri üretim altyapı kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkarılmasını sağlayacak yeni bir tesis kurulmasına yönelik faaliyetler de başladı. Öte yandan tanksavar füzelere ilaveten, SİHA’lar tarafından kullanılan MAM-L, MAM-T ve MAM-C mühimmatlarının da üretim kapasitelerinin arttırılması kararlaştırıldı.

SİHA’ların vurucu gücü haline gelen MAM serisi mühimmatlar, halihazırda hem Türk güvenlik güçleri hem de Türk SİHA’larının ihraç edildiği yaklaşık 40 ülke tarafından tercih edilmiş durumda. Öte yandan Roketsan; IIR MAM-L, IIR MAM-T ve TV/IIR MAM-T gibi farklı arayıcı başlıklara sahip yeni MAM-L ve MAM-T konfigürasyonlarını geliştirme faaliyetlerine de devam ediyor.

MAM-L/C mühimmatları; ANKA, AKINCI, AKSUNGUR ve Bayraktar TB2, MAM-T ise AKINCI ve AKSUNGUR platformları tarafından kullanılıyor. Öte yandan kısa süre içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Bayraktar TB3 de MAM serisi mühimmatları kullanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MAM-T mühimmatının avantajları

Roketsan tarafından geliştirilen MAM-T mühimmatının bazı avantajları şu şekilde:

MAM-L Mühimmatı ile Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) arasında, menzil bakımından ‘ara platform’ rolünü üstelenecek,

MAM-L Mühimmatı’nın etki bakımından yetersiz kaldığı yerlerde kullanılarak hem hedeflerin tamamen etkisiz hale getirilmesini hem de ekonomik açıdan tasarruf edilmesini sağlayacak,

Fiyat / performans odaklı uzun menzilli bir mühimmat olduğu için SİHA’ların operasyon konseptlerine pozitif etki gösterecek,

HÜRKUŞ, HÜRJET ve F-16 gibi hava platformlarında; uzun menzilli, düşük maliyetli ve düşük ağırlıklı bir mühimmat seçeneği sunuldu. Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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