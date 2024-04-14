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Gündem Türkiye'den kritik İran teması!
Gündem

Türkiye'den kritik İran teması!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 15:29:00 - 2024-04-14 15:35:16
Türkiye'den kritik İran teması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Abdullahiyan'ın, İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde daha güçlü karşılık vereceklerini söylediği öğrenildi.

Misilleme operasyonu sona erdi!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ise İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasının istenmediğini iletti. Ayrıca Fidan, gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu edildiğini aktardı.

Abdullahiyan ise İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti.

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