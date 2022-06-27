Türkiye'den kritik hamle! Üretim başlıyor

Enerjide artan fiyatlardan sonra sanayici toryumla çalışan yerli nükleer santral için yoğun mesai yürütüyor. Bu kapsamda Türkiye, milli toryumlu nükleer santralle dünyadaki nükleer teknoloji liginde ilk sıralara yükselecek. Atılacak bu milli üretim hamlesi kısa vadede yerli otomobil TOGG için de adeta doping olacak.

Türkiye, milli toryumlu nükleer santralle nükleer teknoloji kulübüne giriyor. Enerjide artan fiyatlardan sonra sanayici toryumla çalışan yerli nükleer santrali için yoğun mesai yürütüyor. Bu santraller, TOGG'un elektrikli otomobillerinden kurulan askeri üstlerin enerji, elektrik, ısınma ihtiyacını da karşılayacak.

Sabah'ın haberine göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, elektrikte Türkiye'nin 100 bin MW kurulu gücü olduğunu belirterek, "TOGG üretime başlıyor. İlk yıl 1000 tane üretecekler, daha sonrasında 20-25 bine kadar çıkacak. Sadece TOGG için büyük bir termik santrali oraya tahsis etmeniz gerekiyor. Bizim önerdiğimiz nükleer santrali suya ihtiyaç olmadığı için her yere kurabiliyorsunuz" dedi.

ASO Başkanı Özdebir, toryumla çalışan yerli ve milli nükleer santrale ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özdebir, nükleer santral projesiyle 100 milyarlık enerji ithalatının petrokimya ihtiyaçları haricinde tamamını karşılanabileceğini söyledi.

Konsept tasarımın tamamlandığını belirten Özdebir, "Epey mesafe alındı. Bir yıl önce Sanayi Bakanımıza projemizi anlattık, bizi desteklediler 'Bu projeyi devlet yapmaya kalkarsa bitmez. TÜBİTAK yapmaya kalkarsa çok uzar. Bu işin başında sanayi odası olarak siz olursanız yüzde 70'e kadar destekleyebiliriz' dediler.

Türkiye'nin geleceğini kurtaracak bir proje. Bu sene 100 milyar dolar civarında enerjiye para harcayacağız. Bu teknolojiyle yalnızca elektrik değil hidrojen ve amonyak da üretebiliyoruz. Amonyağı da gemilerden başlayarak bütün içten yanmalı motorlarda kullanabiliyorsunuz. Küçük bir operasyonla arabaları da hidrojenle çalıştırabiliyorsunuz" diye konuştu.

TOGG'a büyük bir santral gerekli

Türkiye'nin 100 bin MW kurulu gücü olduğunu anımsatan Özdebir, "Bunun 50 bini baz enerji sayılabilecek santraller. Yani büyük barajlar ve termik santraller, diğerleri GES'ler, ufak barajlar ve kanal tipi regülatörler. Geçen yıl barajlardan doğru düzgün enerji üretemedik, açığı doğalgaz ile kapatmak zorunda kaldık. Türkiye'nin hala daha enerji açığı var. İkincisi TOGG üretime başlıyor. İlk yıl 1000 tane üretecekler daha sonrasında 20-25 bine kadar çıkacak. 1 arabanın bir tek şarjı 70, 1000 araba 70 bin kilowatt. Ayda 3 sefer şarj edersen 210 bin kilowatt saat ediyor. Sadece TOGG için büyük bir termik santrali oraya tahsis etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde elektrikli arabaları arttırdığımızda Türkiye'nin kurulu gücü ve şebekesi bu işe yetmeyecek.

Bizim önerdiğimiz nükleer santrali suya ihtiyaç olmadığı için her yere kurabiliyorsunuz. Akkuya'daki gibi değil. Şu anda bu santral tipinden dünya da çalışan santral yok. Bu uranyumla da çalışıyor, nükleer santrallerin atık yakıtlarıyla da çalışıyor. Dünyanın birçok ülkesi bunu geliştirmek için büyük bütçeler harcıyor. Finansman işini ayarlarsak 3 yıl içinde prototipi tamamlayabiliriz" dedi.

ASO Başkanı Özdebir, bu ay sonunda kredilerin devre faizinin geldiğini belirterek, bankalara çağrıda bulundu. Özdebir, "Devre faizlerini ödeyecek kadar kredileri kullandırmaları lazım. Dönem faizlerini ödeyecek kadar da para versinler. Şu an da kredi musluklarını iyice kısmış durumdalar. Sadece bu sene artan kredi hacim 500 milyar TL'yi geçti.

Bunların dönem faizleri var. Bunların ödenmesi lazım. Bu da 150 milyar lirayı bulur. 35-45 milyar TL bir destek olunursa bu dönemin faizlerini ödemek için nefes aldırır" değerlendirmesini yaptı.

ASO Başkanlığı süreci için de bilgi veren Özdebir, "İki kademeli seçim sistemiz var. İlk önce kendi meslek komitemizden seçilmemiz lazım.

Genellikle komite seçiminden sonra adaylık açıklanır ama bir dönem daha başkanlığa adayım. Aslında bir daha aday olmayacaktım. Ancak başladığımız yeni bir projemiz var ve bu projenin yoluna oturabilmesi için bir müddet daha başkanlığa devam edip işler yoluna oturduktan sonra dinlenmek istiyorum" dedi.

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), TOGG otomobili ilk kez uluslararası sahnede yer aldı. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı.

Yüzlerce kişi TOGG'un tanıtımını meraklı gözlerle izledi. Türkiye’nin otomobili TOGG, tasarımı ve teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.

TOGG’un teknik özellikleri şu şekilde:

Elektrikli olarak tasarlanan araç, gücünü lityum iyon pillerden alıyor. Aracın 30 dakikadan az sürede %80 şarj edilebilme özelliğine sahip olması bekleniyor.

Arkadan itişli modellerde 200 beygir gücü, dört teker çekişli modellerde 400 beygir gücü özelliğine sahip.

İnternet bağlantısı ile 4G ve 5G teknolojisinden yararlanılarak aracın kendi güncellemesini yapması ve arıza durumunda uzaktan müdahale edilebilmesi gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

300+ km ve 500+ km menzil özelliklerine sahip iki farklı seçenek ile uzun yolculuklar planlayabilecek. Elektrikli platform sayesinde daha düşük maliyet, daha sessiz çalışma ve daha keyifli bir sürüş sağlayacak.

8 saniyede 0-100 km/saat hız kazanabilme özelliği ile yüksek performans göstermesi bekleniyor. Bütün bu özelliklerinin yanında en önemli ve dikkate değer bir başka özellik, TOGG elektrikli otomobilin çevreye duyarlı yapısıdır. Sıfır zararlı gaz salınımı ile sessiz çalışma özelliği bir araya gelerek doğanın dengesini korurken, gürültü kirliliğini önlemeye yardımcı oluyor.

TOGG son derece akıllı teknolojilerle donatılan bir otomobil. İnternete bağlanmak için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayan araç tüm şehir alt yapısı, elektrik şebekeleri, cihazlar ve evler ile bağlantılı ve iletişim halinde olacak.

Seri üretim 2023’ün ilk çeyreğinde

2022 yılı bitmeden üretim tesisinin hazır olacağı yeniden doğrulanan Togg’un, 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretime geçeceği açıklandı. Ayrıca prototip üzerindeki çalışmaların devam ettiğinin bilgisi de paylaşıldı.

Togg’un Sedan varyantının 2030 yılına kadar 1 milyon adet üretilmesinin planlandığı açıklandı. Bataryanın üretimi için yabancı üretici Farasis ile ortak kurulduğu da paylaşıldı. 100 km/s hıza 4.8 saniyede çıkabildiği ve 400 hp’a kadar beygir üretildiği bilgisi verildi.

Aracın üretiminde 350 civarı parçanın kullanıldığı, 40’tan fazla inovatif fikrin hayata geçirildiği ve projede 2000’den fazla kişinin emeğinin geçtiği açıklandı.

Togg’un ilk olarak Türkiye’de piyasaya sürüleceği, ardından İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve İsveç’te çıkacağı açıklandı. Bu ülkeler arasına yenilerinin katılabileceği de öğrenildi.