  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye'den Kongo'ya 100 bin doz aşı hibesi
Siyaset

Türkiye'den Kongo'ya 100 bin doz aşı hibesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 23:36:00 -
Türkiye'den Kongo'ya 100 bin doz aşı hibesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildi.

Kinşasa'da bir otelde gerçekleştirilen temsili törende, aşılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye teslim edildi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, aşıların tüm Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına sağlık getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ülkeye, 1 milyon 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay