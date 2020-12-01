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Gündem Türkiye’den Kırgızistan’a yardım eli
Gündem

Türkiye’den Kırgızistan’a yardım eli

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşların desteğiyle gönderilen 180 bin maske ile çeşitli sağlık malzemeleri, Kırgızistan'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:37:00 -
Türkiye’den Kırgızistan’a yardım eli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan yardım kolileri, Türk Kızılay aracılığıyla başkent Bişkek'te Kırgız Kızılay'ına teslim edildi.

 Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yardımların ulaşmasından büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Bişkek ile 2013'ten bu yana kardeş şehir olduklarına işaret eden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zor dönemde yanlarında olmayı arzu ettik. Halkımızın katkısıyla hazırladığımız tıbbi malzemeleri Türk Kızılay ile Bişkek'e ulaştırdık. İhtiyaç hasıl olduğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kırgızistan halkının geleceğe sağlıkla, birlik ve beraberlik içinde, emin adımlarla yürümesini temenni ediyorum. Yardımlarımızı ulaştıran Türk Kızılaya da teşekkür ediyorum. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ve yardımda büyük emeği bulunan Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." 

 

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Yorumlar

akit göreve

hemen oraya bir maske üretim atölyesi kurun! maske bu hazıra dağ dayanmaz! gönderin gereken makine araç gereci olsun bitsin! çok mu zor?
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