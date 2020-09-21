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Aktüel Türkiye'den Kırgızistan'a seçim ekipmanı alımında maddi destek
Aktüel

Türkiye'den Kırgızistan'a seçim ekipmanı alımında maddi destek

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:24:15 -
Türkiye'den Kırgızistan'a seçim ekipmanı alımında maddi destek

BİŞKEK (AA) - Türkiye, Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu'na, 4 Ekim'de düzenlenecek milletvekili seçim sürecinin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmaya yönelik seçim ekipmanın satın alınması için maddi destekte bulundu.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Komisyon Başkanı Nurjan Şayıldabekova ile görüşen Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, seçim sürecinin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmaya yönelik mevcut seçmeni tanımlama cihazların sayısını artırmak için 100 bin ABD doları yardım çeki takdim etti.

Kırgızistan ve Türkiye Seçim Komisyonları arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayan Şayıldabekova, yeni tip koronavirüs rağmen seçimleri izlemek için gözlemci gönderecek Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Kırgızistan'a olan seçim destek projesi kapsamında mevcut seçmeni tanımlama cihazların sayısını artırmak amacıyla Almanya, İsviçre ve Japonya hükümetleri de fon sağladı.

Yaklaşık 4 milyon seçmenin bulunduğu Kırgızistan'da 120 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 16 partiden toplam 1920 milletvekili adayı yarışacak.

Ülkede 3 Ekim'e kadar sürecek kampanyanın ardından seçmenler, yurt içinde ve dışında kurulacak sandıklarda oy kullanacak.

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