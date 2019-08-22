Türkiye'den Kazakistan'da görme engellilere destek

NUR SULTAN (AA) - Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Görme Engelliler Kütüphanesine Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim ve alfabe desteği sağladı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğine bağlı Din Hizmetleri Müşavirliğinin, Görme Engelliler Kütüphanesine Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim ve alfabelerin teslim edilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Kütüphanede düzenlenen törene, Türkiye'nin Nur Sultan Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, Görme Engelliler Kütüphane Müdürü Galım Nurlanov, görme engelliler ve davetliler katıldı.

Akın, 42 kitaptan oluşan 7 takım Kur'an-ı Kerim'i ve 30 adet alfabeyi kütüphane müdürüne takdim etti.

Görme engelliler, dualar ederek Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce engelliler kütüphanesini ziyaret ettiğini, görme engellilerin Braille alfabesinde Kur'an-ı Kerim okumak istediklerini ancak kitap bulamadıklarını öğrendiğini dile getirdi.

Kütüphane müdürünün talebi üzerine Türkiye'deki matbaaları araştırdığını aktaran Akın, Braille alfabesinde basılan 7 takım Kur'an-ı Kerim ve 30 adet alfabeyi görme engellilere teslim ettiklerini söyledi.

- "Hayalimiz gerçek oldu"

Müdür Nurlanov ise ellerinde eski bir Braille alfabesinde yazılmış Kur'an-ı Kerim olduğunu belirterek, "Yenisini satın almak için maddi kaynağımız yoktu. Ülkemizde görme engelliler için kitap basılmıyor. Allah'a şükür Türkiye Büyükelçiliği sayesinde hayalimiz gerçek oldu." dedi.

Kütüphanede Kur'an-ı Kerim hocasının olduğunu ifade eden Nurlanov, haftada 3 kere Kur'an dersi verildiğini ve Türkiye'nin verdiği kitaplar sayesinde görme engellilerin dini bilgilerini daha da geliştireceklerini vurguladı.

Louis Braille tarafından 1821'de geliştirilen Braille alfabesi, görme engellilerin okuyup yazması için kullanılıyor. Alfabe, iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşuyor.