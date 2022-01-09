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Siyaset Türkiye'den katliama sert tepki
Siyaset

Türkiye'den katliama sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 09:25:00 -
Türkiye'den katliama sert tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen saldırılarda yüzü aşkın sivilin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Motosikletli çeteler dehşet saçtı

Nijerya'da saldırdıkları köylerdeki evleri ateşe veren ve ayrım gözetmeksizin sivillere ateş açan motosikletli çeteler, yüzlerce kişinin de evini terk etmesine yol açıyor.

Son yıllarda silahlı grupların saldırılarına maruz kalan kuzeybatı eyaletlerine çetelerle mücadele için binlerce asker yerleştirildi.

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