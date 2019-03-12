Türkiye'den kanser tedavisi için tarihi buluş! 200 dolara mal oldu

İTÜ'de kanser hücrelerini 3 boyutlu göstern bir cihaz geliştirildi. 200 dolara mal edilen cihaz, saygın bilim dergisi ''Lab on a Chip''in şubat sayısına kapak oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) kanser araştırmalarında dünyanın dikkatini çeken yeni bir proje hayata geçti. İTÜ Elektronik Haberleşme ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Yıldırım'ın yürüttüğü projeyle, yaklaşık 200 dolara mal olan cihazla, kanserli hücreler üç boyutlu görüntülenebiliyor. Yıldırım, hücrelerin kanser ilaçlarına verdiği tepkiyi bu yeni teknolojiyle daha ayrıntılı takip edebildiklerini söylerken,. "Bu sayede kişiye özel yeni tedavilerin geliştirilebilmesi çok daha kolaylaşacak. Cihaz kanser tedavilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir" dedi.

"Kanser hücrelerine üç boyutlu bakabiliyoruz"

Hürriyet gazetesinde projeyle ilgili detayları anlatan Yıldırım, “Kanser, bugün bilim dünyasının özellikle üzerinde durduğu hastalıklardan biri. Her yıl milyonlarca insan yaşamını kaybediyor. Dr. Adem Polat ile birlikte, kanserli hücre ve dokuları üç boyutlu olarak, neredeyse canlı yayın olarak izleyebildiğimiz yeni bir cihaz geliştirdik. Aslında bir tür üç boyutlu görüntülemeye izin veren minyatür bir tomografi. Dünyada bunu yapabilen yüz binlerce dolar değerinde cihazlar var. Bazılarının değeri milyon doları bulabiliyor. Ancak bizim prototipini yaptığımız cihaz, sadece 200 dolara mal oldu.

"Dokuların ilaçlara tepkisini görebiliyoruz"

"Araştırmamızda altı gün boyunca meme kanserine sahip hücrelerin nasıl geliştiğini izledik. Peki, bu ne anlama geliyor? Kanser herkeste farklı ilerliyor. Bu nedenle kişiye özel tedaviler geliştirilmesi zorunluluğu doğuyor. Bu yapılmadığında tedaviler etkisini yitirebiliyor. Yeni cihaz, kişinin hücrelerinin kanser ilacına ve uygulamalarına nasıl tepki verdiğini görmemizi sağlıyor. Hücre ve dokuyu takip edebildiğimiz için hastaya özel tedaviler yapma şansımız artıyor. Bu da çok daha fazla hayatı kurtarmak anlamına geliyor."

Saygın dergide kabul oldu

"Çalışmamız, İngiliz Kraliyet Kimya Topluluğu'nun bilim dergisi 'Lab on a Chip'in şubat sayısında kapak konusu oldu. Projenin öngördüğümüzden daha büyük etkileri olabileceğine inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu alandaki araştırmalara ışık tutmak ve kanserin izlenmesine katkı sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda düşük maliyetli, kolay kullanıma sahip ve taşınabilir cihazımizın dünya çapında yaygın laşacağını düşünüyoruz. Biz bir yol açtık. Bunu geliştirilerek topluma, insan hayatına faydalı hale gelmesini istiyoruz."

Patent için başvurduk

"Geliştirdiğimiz cihaz, Harvard ve MIT'de bu alandaki uzmanların dikkatini çekti. Henüz işin başında sayılırız. Elimizde bir prototip var fakat daha da ilerleyecegiz. Patent başvurumuzu, yaptık. Ekip olarak projeyi ülkemizden alacağımız desteklerle devam ettirecegiz. Bu sayede cihazın yetenekleri arttırılarak boyutları daha küçültülebilecek ve kanser hücrelerinin takibi dogal gelişme ortamlarında yapılabilecek. Türkiye'den bu çalışmamıza destekleri bekliyoruz."