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Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de güvenlik durumunu protesto amacıyla düzenlenen gösteri sırasında yapılan bombalı saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:52
Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kabil’de bugün Gazne ve Uruzgan vilayetlerindeki güvenlik durumunu protesto amacıyla düzenlenen gösteri sırasında yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:52
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Afganistan
  3. Kabil

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