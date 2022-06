Türkiye'den İsveç'e NATO mesajı: Terörün pazarlığı olmaz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'in NATO üyelik başvurusuna ilişkin, "Bu başvuru öncesinde, 'Türkiye nasılsa ikna olur, Türkiye nasılsa itiraz etmez' diye düşünmüş olabilirler. Ancak Türkiye eski Türkiye değildir. Artık çıkarlarını her ne pahasına olursa olsun koruyan, her platformda ve her muhatapla göz hizasında ilişki talep eden bir Türkiye var" değerlendirmesinde bulundu.