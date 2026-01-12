Gazze'deki soykırımın görünmeyen kurbanı! Evlendikten iki gün sonra eşini kaybetti

“AĞIR BİR PSİKOLOJİK SARSINTI YAŞADI, İÇİNE KAPANDI” Ahmed'in olaydan sonra kendini daha büyük bir acı ve daha derin bir trajedinin içinde bulduğunu kaydeden baba Ebu Saade, şunları aktardı: "Oğlum olaydan sonra ağır bir psikolojik sarsıntı yaşadı; artık eskisi gibi çevresiyle iletişim kuramıyor, içine kapandı. Zamanını sessizce, hala eşinin kan izlerinin bulunduğu yatağında uzanarak geçiriyor." Ebu Saade, genç çiftin çadırlarını çatlamış ve yıkılmış binalar arasında kendi aile çadırlarının yakınlarına kurmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, büyük ölçüde yıkılmış durumdaki Gazze Şeridi'nde sığınacak yer kalmadığını belirtti. Uluslararası topluma ve insanlık vicdanına seslenen Filistinli baba, "Gazze halkına merhamet nazarıyla bakılması, Filistinlilerin ölüm ve göçten uzak, onurlu ve güvenli bir yaşam sürebilmesi için çalışılması ve İsrail’in yıktıklarını yeniden inşa edilmesi" çağrısında bulundu. Son verilelere göre, Gazze Şeridi'nde etkili olan soğuk hava dalgalarında, İsrail saldırılarında hasar gören 50 bina çöktü; en az 18 kişi enkaz altında kalma sonucu hayatını kaybetti. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Sivil altyapının da yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.