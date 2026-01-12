  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Gazze'deki soykırımın görünmeyen kurbanı! Evlendikten iki gün sonra eşini kaybetti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazze'deki soykırımın görünmeyen kurbanı! Evlendikten iki gün sonra eşini kaybetti

Gazze’nin sahil şeridinde, bir çadırın içinde filizlenen umutlar, İsrail saldırılarında hasar görmüş bir binanın duvarı altında kaldı. 27 Aralık 2025’te dünyaevine giren Ahmed ve Vela’nın mutluluğu sadece iki gün sürdü. Şimdi Ahmed, eşinin kan izlerinin olduğu yatakta sessizliğe bürünmüş durumda, dünyaya kapılarını kapattı.

#1
Foto - Gazze'deki soykırımın görünmeyen kurbanı! Evlendikten iki gün sonra eşini kaybetti

Gazze’deki soykırımın dayattığı ağır koşullarda, 20’li yaşlarının ortasında ve işitme engelli olan Ahmed Ebu Saade ile Vela Cuha, tüm zorluklara rağmen birbirlerine tutunarak bir hayat kurmak istedi. Tuffah Mahallesi’ndeki evleri yıkıldığı için sahildeki çadırlara sığınan genç çift, mütevazı bir düğünle birleştirdikleri hayatlarının ikinci gününde doğanın ve savaşın yıkıcı birleşimiyle karşılaştı. Şiddetli rüzgar, İsrail saldırılarıyla çatlamış olan komşu binanın duvarını çadırın üzerine yıktı. Vela olay yerinde hayatını kaybederken, Ahmed için hayat o saniyede durdu.

#2
Foto - Gazze'deki soykırımın görünmeyen kurbanı! Evlendikten iki gün sonra eşini kaybetti

Filistinli genç adamın babası Saaddin Ebu Saade, "Oğlum işitme engeliyle ve yaşadığı zorluklarla başa çıkmaya çalıştı ancak kendisini daha büyük bir sıkıntı içinde buldu" - "Oğlum olaydan sonra ağır bir psikolojik sarsıntı yaşadı; artık eskisi gibi çevresiyle iletişim kuramıyor, içine kapandı. Zamanını sessizce, hala eşinin kan izlerinin bulunduğu yatağında uzanarak geçiriyor"

#3
Foto - Gazze'deki soykırımın görünmeyen kurbanı! Evlendikten iki gün sonra eşini kaybetti

Gazze Şeridi'nde kaldıkları çadırın üzerine İsrail saldırılarında hasar alan bina duvarının çökmesi sonucu evlendikten sadece iki gün sonra eşini kaybeden Filistinli Ahmed Ebu Saade, yaşadığı travmanın ve yasın etkisiyle çevresiyle iletişimi keserek içine kapandı. Yirmili yaşlarının ortasında ve işitme engelli olan Ebu Saade ile Vela Cuha, İsrail soykırımının dayattığı tüm zorluklara beraber göğüs gerebilmek için hayatlarını birleştirme kararı aldı ve kendileri için düzenlenen mütevazı bir düğünle 27 Aralık 2025'te evlendi. İsrail'in evlerini yıkması nedeniyle Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesinden ailesiyle birlikte ayrılan Ebu Saade ile Cuha, Gazze kentinde sahil kenarındaki bir çadırda yaşamaya başladı. İsrail saldırılarında hasar gören bir evin duvarı şiddetli rüzgar nedeniyle genç çiftin kaldığı çadırın üzerine yıkıldı. İki günlük evli olan genç kadın Cuha, üzerine duvarın yıkılması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

#4
Foto - Gazze'deki soykırımın görünmeyen kurbanı! Evlendikten iki gün sonra eşini kaybetti

“OĞLUM YAŞADIĞI ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR” Evlendikten sadece iki gün sonra hayat arkadaşını kaybeden Ahmed'in babası Saaddin Ebu Saade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı kaybın şokunu atlatamayan oğlunun içine kapandığını söyledi. Oğlunun işitme engeline ve İsrail saldırıları ile dayattığı zorunlu göçün ağır koşullarına rağmen her genç gibi bir hayat kurmak ve aile sahibi olmak istediğini söyleyen Filistinli baba, "Oğlum işitme engeliyle ve yaşadığı zorluklarla başa çıkmaya çalıştı ancak düğünden sadece iki gün sonra eşini kaybetti; kendisini daha büyük bir sıkıntı içinde buldu." dedi.

#5
Foto - Gazze'deki soykırımın görünmeyen kurbanı! Evlendikten iki gün sonra eşini kaybetti

“AĞIR BİR PSİKOLOJİK SARSINTI YAŞADI, İÇİNE KAPANDI” Ahmed'in olaydan sonra kendini daha büyük bir acı ve daha derin bir trajedinin içinde bulduğunu kaydeden baba Ebu Saade, şunları aktardı: "Oğlum olaydan sonra ağır bir psikolojik sarsıntı yaşadı; artık eskisi gibi çevresiyle iletişim kuramıyor, içine kapandı. Zamanını sessizce, hala eşinin kan izlerinin bulunduğu yatağında uzanarak geçiriyor." Ebu Saade, genç çiftin çadırlarını çatlamış ve yıkılmış binalar arasında kendi aile çadırlarının yakınlarına kurmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, büyük ölçüde yıkılmış durumdaki Gazze Şeridi'nde sığınacak yer kalmadığını belirtti. Uluslararası topluma ve insanlık vicdanına seslenen Filistinli baba, "Gazze halkına merhamet nazarıyla bakılması, Filistinlilerin ölüm ve göçten uzak, onurlu ve güvenli bir yaşam sürebilmesi için çalışılması ve İsrail’in yıktıklarını yeniden inşa edilmesi" çağrısında bulundu. Son verilelere göre, Gazze Şeridi'nde etkili olan soğuk hava dalgalarında, İsrail saldırılarında hasar gören 50 bina çöktü; en az 18 kişi enkaz altında kalma sonucu hayatını kaybetti. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Sivil altyapının da yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

