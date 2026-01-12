Eyüpsultan’da duvar çöktü, molozlar eve doldu

  • İSTANBUL
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yağışın da etkisiyle çöken istinat duvarından kopan molozlar bitişiğindeki binanın giriş katındaki daireye doldu.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşanan olaş bir apartmanda korku dolu anlara neden oldu. Eyüpsultan Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın bitişiğinde bulunan istinat duvarı, yağışın da etkisiyle cumartesi günü çöktü. Duvarın çökmesiyle dağılan moloz ve tuğla parçaları, yakındaki binanın giriş katında bulunan daireye zarar verdi. 1 buçuk yıl önce daireye taşınan Özkan, istinat duvarıyla ilgili belediyeye başvuru yaptığını, diğer bina yöneticisi ve apartman sakinlerine de önlem alınması yönünde uyarılarda bulunduğunu öne sürdü. Duvarın, apartmanın çevresindeki diğer binaların borularından akan su ve son zamanlarda yapılan inşaat çalışmalarının da etkisiyle çöktüğü iddia edildi. Öte yandan, çöken istinat duvarı dronla görüntülendi.

 

“Belediyeye 1 buçuk seneden beri şikayetlerimiz var”

Yetkililerden destek isteyerek duvarın onarılmasını talep eden Özkan, "Belediyeye 1 buçuk seneden beri şikayetlerimiz vardı. Belediye müttehit raporlarını oluşturdular ama bir sonuç alamadık. Cumartesi günü de istinat duvarı yıkıldı. Can ve mal güvenliğim tehlike altında. Bana hava şartlarının düzeldiğinde toprakların bir kısmını alabileceklerini söylüyorlar ama benim evimin olduğu yer kentsel dönüşüm alanı olduğu için kamyonlar, inşaatçılar harıl harıl çalışıyorlar. Ben burada mağduriyetimin giderilmesini, toprağın kaldırılmasını ve istinat duvarının yapılmasını talep ediyorum. Zaten 4 ay önce şikayette bulunmuştum, yargı sürecinde. Burada gelip bakmaları için illa ki can kaybının mı olması gerekiyor. Evimde çocuklarımı tutamıyorum korkuyorlar. 3-4 ay önce de evimi su bastı. Ben buranın bir an önce yapılmasını istiyorum" dedi.

