İran’dan gözdağı! En ufak saldırıda vuracakları noktaları açıkladı

İran’da sıcak gelişmeler yaşanırken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf gözdağı niteliğinde açıklama yaptı. Kalibaf, topraklarının saldırıya uğraması halinde bölgedeki ABD ve İsrail üslerini vuracaklarını söyledi.

Orta Doğu’da yine karışık günlerden geçiyor. İran, topraklarının saldırıya uğraması halinde bölgedeki ABD ve İsrail üslerini vuracağını duyurdu.

Mepa News’in haberine göre, İran'da protestolar devam ederken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf Pazar günü dış güçleri "yanlış hesaplara" karşı uyardı.

İran Devrim Muhafızları'nın eski komutanlarından olan ve halihazırda meclis başkanlığı görevinde bulunan Kalibaf, "Açık olalım. İran'a yönelik bir saldırı durumunda, işgal altındaki topraklar [İsrail] ve tüm ABD üsleri ve gemileri meşru hedefimiz olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Pazar günü yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in "ayaklanma emri vererek İran'da kaos ve kargaşa oluşturmak istediğini" söyledi ve "İranlıları ayaklanmacılar ve teröristlerle aralarına mesafe koymaya" çağırdı.

ABD’Lİ İSTİHBARAT YETKİLİSİ "DAYANIKLILIK OYUNU" OLARAK TANIMLADI

Öte yandan, üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada İran'daki durumu bir "dayanıklılık oyunu" olarak tanımladı.

Yetkili, muhalefetin "hükümetin kilit isimleri ya kaçana ya da taraf değiştirene kadar baskıyı sürdürmeye" çalıştığını, İranlı yetkililerin ise "ABD'ye müdahale gerekçesi vermeden sokakları boşaltmak için yeterli korku oluşturmaya" çalıştığını söyledi.

Gösteriler iki hafta önce ekonomik kriz nedeniyle başladı ancak kısa sürede siyasi bir hal alarak rejim karşıtı bir harekete dönüştü.

Sokak olayları, saldırılar ve şiddet eylemleri yaşandı.

Olaylarda şimdiye kadar ölenlerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

