Gökçek: Yavaş, Ankara'nın geleceğini müteahhit kârına kurban etti!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında Mansur Yavaş yönetiminin 5 yıllık karnesini açtı. Melih Gökçek, Yavaş yönetimini 2,5 milyar liralık su vurgunu yaptığını açıkladı. Gökçek, DSİ’nin Gökpınar Barajı’ndan bedava su teklifine rağmen, Ankara’dan Polatlı’ya uzanan hat için milyarlarca liranın boru ve ihalelere aktarıldığını belirterek, “Bedava su varken 2,5 milyar lira neden toprağa gömüldü?” sorusunu gündeme taşıdı. Ankaralıların hem en pahalı suyu içtiğini hem de kamu kaynaklarının ihale ve müteahhit çıkarları uğruna heba edildiğini öne süren Gökçek, bu tercihin kamu vicdanında açıklanamayacak bir skandal olduğunu ifade etti.





Proje iptallerinden skandal ihale kararlarına, trafik krizinden sel felaketlerine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunan Gökçek, Yavaş’ın "Ankara tarihinin en büyük algı operasyonunu yürüttüğünü" belirtti.



MÜTEAHHİT KARI İÇİN SU PROJESİ REVİZE Mİ EDİLDİ?

Gökçek, Ankara’nın geleceği için hayati önem taşıyan su hatları konusunda yenilir yutulur olmayan bir iddiayı gündeme taşıdı. Kendi döneminde başlatılan 3’lü dev hattın Yavaş döneminde "müteahhitlerin daha fazla kâr etmesi için" değiştirildiğini savunan Gökçek şunları söyledi:



"Benim dönemimde planlanan hat Bağlıca’dan geçiyordu. Mansur Yavaş bu hattı ihale etti ama müteahhit 'para kazanamıyorum' deyince sırf o kâr etsin diye projeyi değiştirdi. Hattı Eryaman ve Yenikent’e kaydırdı. Bu yüzden sistem kilitlendi, görev yerine gelmedi. Şimdi o hatayı düzeltmek için 21B ile gizli saklı yeni bir ihale daha yaptılar. Ankaralı’nın parası müteahhitlere peşkeş çekiliyor."





DSİ’NİN BEDAVA SUYUNU "İHALE SEVDASI" YÜZÜNDEN REDDETTİ!

Polatlı’ya su götürme projesinde dönen devasa bütçe farkına dikkat çeken Gökçek, Yavaş’ın devletin imkanlarını elinin tersiyle ittiğini belirtti.

Gökçek, "DSİ, Gökpınar Barajı’nı bitirdi ve 'gel buradan suyu bedava al' dedi. Ama Yavaş, nedendir bilinmez, bu müteahhit zaafı yüzünden 2,5 milyar lira harcayarak Ankara’dan oraya boru döşedi. Bedava su varken milyarlarca lirayı neden toprağa gömdün? Bu mantıken açıklanamaz, altında mutlaka başka şeyler var," diyerek yolsuzluk imasında bulundu.



"ANKARA FELÇ, MANSUR YAVAŞ SINIFTA KALDI!"

Ankara’nın her yağmurda ve karda "teslim bayrağını çekmesini" belediyecilik vizyonsuzluğuna bağlayan Gökçek, Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirdi:



7 Vatandaşın Canı Gitti: "Benim zamanımda bir yer bir kez su basarsa tedbiri alınırdı. Mansur Yavaş döneminde ızgaraların üstüne asfalt döktüler, rögarları temizlemediler. Ankara’da sel yüzünden 7 can gitti. Benim dönemimde biri ölse beni linç ederlerdi."

"Ben son 5 yılımda 27 milyon ton asfalt döktüm, o sadece 10 milyon tonda kaldı. Ankara’da her yıl yapılması gereken 811 km yol yerine, 5 yılda toplam 510 km yol yaptı. Trafik bu yüzden kilit, ama o suçu AVM’lere atıyor. Bilmiyor ki çözüm yeni yol açmaktır."



"TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU İÇİYORUZ"

Seçim öncesi "suyu ucuzlatacağız" vaadini hatırlatan Gökçek, Ankaralıların cebine el atıldığını savundu: "Şu an 140 liraya, yani Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyoruz. Bilirkişi raporu suyun maliyetinin 35 lira olduğunu tescilledi. Tam 4 katı farkla Ankaralı soyuluyor. Osman Gökçek’in açtığı dava sonuçlanınca Ankaralı bu zulümden kurtulacak."





"ALGI BELEDİYECİLİĞİ: HİZMET YOK, TROLL VAR!"

Gökçek, Mansur Yavaş’ın başarısının sadece sosyal medya manipülasyonundan ibaret olduğunu öne sürerek bir "troll ordusu" ifşasında bulundu:



"Mansur Yavaş’ın yaptığı tek şey sosyal medyada algı yönetmektir. Bir tweet atıyor, aynı IP üzerinden yönetilen 200-300 troll anında 'methetmeye' başlıyor. Millet de sanıyor ki halk memnun. 100 vaadinden 95’ini yapmayan, metroda 58 km söz verip 58 cm yapmayan bir adamın tek sığınağı bu troll ordusudur."



"VAATLERİN %95'İ YALAN OLDU"

Yavaş’ın seçim vaatlerinin yer aldığı listeyi canlı yayında gösteren Gökçek, "Elimde 100 tane vaadi var, sarıyla işaretlediklerimin hiçbirini yapmadı. Ankapark’ı çürüttü, teleferiği bozdu, metroyu arızaya mahkum etti. Belediyenin koca bütçesinin %1’i bile etmeyen gıda ve doğalgaz yardımıyla koca 5 yılı yedi bitirdi. Ankara’ya çakılmış bir çivisi yok," diyerek sözlerini tamamladı.