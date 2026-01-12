Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi

Anne ve babasının vefatının ardından yalnız kaldığını söyleyen Kaçıcı, "3 erkek kardeşiz. Büyük ağabeyim burada, ama çok yaşlandı. Diğer kardeşim Van’da yaşıyor. Ben de kendi halimde burada yaşamaya çalışıyorum. Artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak durumda değilim. Tansiyon hastasıyım. Yeğenim ara sıra evinde yaptıkları yemekleri getiriyor. Banyomu evin içinde leğende yapıyorum. Tuvalet ihtiyacımı ise köy camisinin tuvaletini kullanarak karşılıyorum" dedi.