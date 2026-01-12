  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes nefesini tuttu: 500 bin metrekarede petrol heyecanı Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi Ünlü banka Mart sonunda dolar kurunun kaç para olacağını duyurdu O ülke NATO sekreteri Mark Rutte'yi şaşırttı: Türkiye'den İHA aldığınızı gördüğümde çok etkilendim Gazze'deki soykırımın görünmeyen kurbanı! Evlendikten iki gün sonra eşini kaybetti Şeyh Maksud zaferi sonrası ilk görüntüler geldi Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaş farklar hangi gün hesaplara geçecek?
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi

Hakkari Yüksekova'da mutfak, banyo ve tuvaleti olmayan tek odalı bir evde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Kerem Kaçıcı, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor.

1
#1
Foto - Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde, tek odalı kerpiç bir evde süren yaşam mücadelesi duyanları derinden etkiledi.

#2
Foto - Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi

İlçeye bağlı Büyükçiftlik beldesinin Yaylacık Mahallesi’nde bulunan tek katlı, tek odalı ve kerpiçten yapılmış derme çatma evde yaşayan Kerem Kaçıcı, hiç evlenmediği için tek başına yaşamını sürdürüyor. Evinde mutfak, banyo ve tuvalet bulunmayan Kaçıcı, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

#3
Foto - Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi

Anne ve babasının vefatının ardından yalnız kaldığını söyleyen Kaçıcı, "3 erkek kardeşiz. Büyük ağabeyim burada, ama çok yaşlandı. Diğer kardeşim Van’da yaşıyor. Ben de kendi halimde burada yaşamaya çalışıyorum. Artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak durumda değilim. Tansiyon hastasıyım. Yeğenim ara sıra evinde yaptıkları yemekleri getiriyor. Banyomu evin içinde leğende yapıyorum. Tuvalet ihtiyacımı ise köy camisinin tuvaletini kullanarak karşılıyorum" dedi.

#4
Foto - Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi

Evinin kerpiçten yapıldığını ve artık kullanılamaz durumda olduğunu belirten Kaçıcı, "Tek isteğim, bir odamın, mutfağımın, banyomun ve tuvaletimin olduğu, insan gibi yaşayabileceğim bir ev. Yetkililerden bana uzanacak bir yardım eli bekliyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş.

deprem bölgesinden bu arkadaşa bir konteyner ev gönderilsin. gaziantep belediye başkanı fatma şahin hanımefendi yardımseverdir..

Ahmet

Düğünlerde sıraya girip kilolarca altin takip milyonlar toplayan aşiret reisleri nerelerde? Allahtan korkun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
Gündem

İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!

Türkiye üzerindeki kirli planların algı ayağını yürüten isimler bir bir ifşa oluyor. Kendisini "Kemalist" ve "Cumhuriyet kadını" maskesiyle ..
Mossad tezgahı: Müslüman kılıklı Siyonist uşaklarından alçak provokasyon!
Gündem

Mossad tezgahı: Müslüman kılıklı Siyonist uşaklarından alçak provokasyon!

İran sokaklarında "Özgürlük" maskesi altında sahnelenen tiyatro, Siyonistlerin ve Haçlı dünyasının kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti. M..
İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!
Ekonomi

İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!

Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları 1000 TL geriler mi? İslam Memiş’in “altın pahalıya alınıyor” çıkışı sonrası gözler altın pi..
Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi
Gündem

Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla da konuştuğunu belirterek, "Gassal, 'Abi 18 gün suda kalacak bir be..
Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf
Ekonomi

Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf

Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, geçen yıl başladığı enerji sektöründe aldığı verimin ardından yatı..
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor!
Gündem

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor!

"Liyakat" ve "Tasarruf" maskesiyle milleti kandıran CHP’li belediyelerdeki talan düzeni bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Beşiktaş Beledi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23