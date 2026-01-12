  • İSTANBUL
Ekrem'in İBB'deki adamı Ali Kıdık THY'ye iftira atınca uçuş yasağı aldı
Gündem

Ekrem'in İBB'deki adamı Ali Kıdık THY'ye iftira atınca uçuş yasağı aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem'in İBB'deki adamı Ali Kıdık THY'ye iftira atınca uçuş yasağı aldı

Türk Hava Yolları (THY), İBB Meclis Üyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Kıdık'a, iftiralarının ardından gereken cezayı verdi. Kıdık'ın sosyal medya üzerinden THY'ye attığı iftiralar ve marka itibarını zedeleyen paylaşımlar, sonunda uçuş yasağıyla sonuçlandı. Karara tepki gösteren Kıdık’ın, özel bir şirket olan THY’ye, “Şirket babanızın malı mı” diyerek tepki göstermesi ise sosyal medyada alay konusu oldu. Vatandaşlar, “İftira atarsan cezasını çekersin” derken, “THY özel bir şirket, hizmet vermeme hakkı tabii ki var” hatırlatmasında bulundular.

 yeniakit.com.tr 

Olay, Kıdık'ın X hesabından yaptığı provokatif paylaşımlarla başladı. THY'nin yeni kıyafet yönetmeliğini bahane eden Kıdık, şirketin Atatürk rozeti ve Türk bayrağı rozetini yasakladığı iftirasıyla saldırıya geçti. THY’nin yeni kıyafet yönetmeliğinde personelin şirket rozeti hariç herhangi bir takı vb. kullanmaması istendiği iddia edilmişti. Kıdık ise bunu utanmadan, “Atatürk rozeti yasaklandı, Türk bayrağı kullanılmayacak” diyerek köpürttü ve olayı bağlamından tamamen kopardı.

“THY'nin Atatürk'le, Türk Bayrağı ile ne alıp veremediği var? Yoksa bunu da mı DEM istedi?” diyerek alenen provokasyona kalkışan Kıdık, şirketi siyasi bir komplonun parçası gibi göstermeye çalıştı.

 

İFTİRA ATTI, CEZAYI YEDİ

Ancak THY yönetimi, bu paylaşımların “marka imajına karşı kasıtlı itibar sarsıcı eylemler” olduğunu belirleyerek harekete geçti.

THY'den Kıdık'a gönderilen resmi e-postada, “Güvenli Sefer Yolcu Takip Sistemi” kapsamında Kıdık'ın davranışlarının uluslararası havayolu kurallarına uymadığı vurgulandı.

Şirket, Kıdık'ın paylaşımlarının yolcu güvenliğini ve operasyonel bütünlüğü riske attığını belirterek, 6 aylık uçuş yasağını devreye soktu. THY yetkilileri, bu uygulamanın benzer iftira kampanyalarına karşı bir önlem olduğunu, şirketin milli değerlere bağlılığını sorgulamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

 

İMAMOĞLU’NA YAKIN İSİMLERDEN

Ali Kıdık, İYİ Parti İBB Meclis Üyesi olarak Ekrem İmamoğlu'nun belediye yönetiminde önemli bir figür. İmamoğlu'nun CHP'li belediyesinde muhalif ittifakın parçası olan Kıdık, sık sık hükümet ve devlet kurumlarını asılsız iddialarla hedef alan açıklamalarıyla biliniyor.

1
Yorumlar

Yorumlar

İlhan

kıdık sen ve senin gibiler bu topraklara ait değilsiniz...

B.paşalı

Sayın kıdık İBB yi soyup soğana çevirirken İBB babanızın malımıydı. Türk markalara neden saldırıyorsunuz. Siyonist patronlarınız böylemi emretti.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
