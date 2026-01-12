  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB, Rusya ile görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını kabullendi Putin itirafı Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı Teröristbaşı Netanyahu adamlarını topladı: İsrail’in İran kararı Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı Bakan Bolat duyurdu: Dijital vurguna reklam kurulu freni! 606 milyon TL ceza yağdı Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…
Yaşam Dededen kalan demiri rüzgara dönüştürdü! Geleneksel meslekten yenilenebilir enerjiye
Yaşam

Dededen kalan demiri rüzgara dönüştürdü! Geleneksel meslekten yenilenebilir enerjiye

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 61 yaşındaki demirci ustası Şerafettin Çidam, dededen kalan mesleğini geliştirerek rüzgâr enerjisi sistemleri üretiyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kuşaktan kuşağa aktarılan bir meslek, yıllar içinde bambaşka bir alana evrildi.

 

“Doğa dostu bir sistem”

Yaklaşık 30 yıldır rüzgargülü sistemiyle uğraşan ve Türkiye'nin birçok ilinde rüzgârgülü kurulumu yapan Şerafettin Çidam, Erciş ilçesi Bayramlı köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Nihat Baş isimli üreticiye 12 kW'lık rüzgar gülü ve elektrik enerji sistemini kurdu. Sistemi kuran Şerafettin Çidam, mesleğinin dededen kalma olduğunu belirterek, "Dedem demirciydi. Babam sıcak demirciydi. Ondan sonra abilerim demirciydi. Ben de bu işleri geliştire geliştire rüzgârgülü imalatına başladım. 12 kW sistemi Van Erciş'te Nihat beye kurduk. Kurduğumuz bu sistem hibrit sistem. Doğa dostu. Doğayı kirletmiyor. Rüzgârla dönen bir sistem. Vatandaşın kullanımına sunduk" dedi.

 

Nihat Baş ise elektriğin yetersiz olmasından dolayı doğa dostu rüzgargülünü tercih ettiklerini belirtti.

Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü
Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü

Yaşam

Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü

2 metreden düşen adam hayatını kaybetti
2 metreden düşen adam hayatını kaybetti

Yerel

2 metreden düşen adam hayatını kaybetti

47 yaşındaydı! Evde cansız bedeni bulundu
47 yaşındaydı! Evde cansız bedeni bulundu

Yerel

47 yaşındaydı! Evde cansız bedeni bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23