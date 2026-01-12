Dededen kalan demiri rüzgara dönüştürdü! Geleneksel meslekten yenilenebilir enerjiye

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kuşaktan kuşağa aktarılan bir meslek, yıllar içinde bambaşka bir alana evrildi.

“Doğa dostu bir sistem”

Yaklaşık 30 yıldır rüzgargülü sistemiyle uğraşan ve Türkiye'nin birçok ilinde rüzgârgülü kurulumu yapan Şerafettin Çidam, Erciş ilçesi Bayramlı köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Nihat Baş isimli üreticiye 12 kW'lık rüzgar gülü ve elektrik enerji sistemini kurdu. Sistemi kuran Şerafettin Çidam, mesleğinin dededen kalma olduğunu belirterek, "Dedem demirciydi. Babam sıcak demirciydi. Ondan sonra abilerim demirciydi. Ben de bu işleri geliştire geliştire rüzgârgülü imalatına başladım. 12 kW sistemi Van Erciş'te Nihat beye kurduk. Kurduğumuz bu sistem hibrit sistem. Doğa dostu. Doğayı kirletmiyor. Rüzgârla dönen bir sistem. Vatandaşın kullanımına sunduk" dedi.

Nihat Baş ise elektriğin yetersiz olmasından dolayı doğa dostu rüzgargülünü tercih ettiklerini belirtti.