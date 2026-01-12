  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul
Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul

İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı Arnavutköy’de ortaya çıkan manzarayla Karadeniz yaylalarını aratmadı.

#1
Foto - Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul

İstanbul’da kar yağışı, kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Megakentin Arnavutköy ilçesinde ortaya çıkan görüntüler ise alışılmış şehir manzaralarının dışına çıktı.

#2
Foto - Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul

Yassıören Mahallesi'nde drone kamerasıyla havadan çekilen görüntüler mest etti.

#3
Foto - Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından Arnavutköy'ün birçok mahallesinde ağaçlar, çayırlık alanlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.

#4
Foto - Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul

Özellikle Yassıören Mahallesi'nde kaydedilen havadan görüntülerde, karla kaplanan geniş araziler ve ağaçlık alanların arasından geçen yol üzerinde ilerleyen araçlar, izleyenlere yayla manzaralarını hatırlattı.

#5
Foto - Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul

Drone kamerasıyla çekilen görüntülerde, beyaza bürünmüş doğa adeta kartpostallık kareler oluşturdu.

Kilauea yanardağı durdurulamıyor!
Dünya

Kilauea yanardağı durdurulamıyor!

Hawaii’de bulunan dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea, son 18 günde ikinci, bir yıl içinde ise tam 40'ıncı kez lav püskürtmeye başladı...
İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!
Ekonomi

İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!

Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları 1000 TL geriler mi? İslam Memiş’in “altın pahalıya alınıyor” çıkışı sonrası gözler altın pi..
Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında!
Aktüel

Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında!

Kumar bağımlılığı nedeniyle hayatına son veren eski uzman çavuş Enes Kuş’un intiharı, dijital bahis ağlarının orduya kadar sızmasını, “kolay..
Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…
Gündem

Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden cumhur..
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi
Gündem

Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla da konuştuğunu belirterek, "Gassal, 'Abi 18 gün suda kalacak bir be..
