Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul
İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı Arnavutköy’de ortaya çıkan manzarayla Karadeniz yaylalarını aratmadı.
İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı Arnavutköy’de ortaya çıkan manzarayla Karadeniz yaylalarını aratmadı.
İstanbul’da kar yağışı, kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Megakentin Arnavutköy ilçesinde ortaya çıkan görüntüler ise alışılmış şehir manzaralarının dışına çıktı.
Yassıören Mahallesi'nde drone kamerasıyla havadan çekilen görüntüler mest etti.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından Arnavutköy'ün birçok mahallesinde ağaçlar, çayırlık alanlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.
Özellikle Yassıören Mahallesi'nde kaydedilen havadan görüntülerde, karla kaplanan geniş araziler ve ağaçlık alanların arasından geçen yol üzerinde ilerleyen araçlar, izleyenlere yayla manzaralarını hatırlattı.
Drone kamerasıyla çekilen görüntülerde, beyaza bürünmüş doğa adeta kartpostallık kareler oluşturdu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23